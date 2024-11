"Freut mich, dass deine Augen Zeit für guten Fußball haben": Cristiano Ronaldo frotzelt mit Elon Musk

Al-Nassr-Superstar Cristiano Ronaldo hat sich nach dessen Gratulation einen kleinen Spaß mit dem milliardenschweren Unternehmer Elon Musk erlaubt. Musk hatte Ronaldo auf X zu dessen Doppelpack beim 3:1-Sieg bei Al-Gharafa in der AFC Champions League beglückwünscht. Einen Post des 39-jährigen Torjägers kommentierte Musk mit: "Gratulation."

CR7 nahm den Glückwunsch zum Anlass, um Musk zu danken, ihn aber auch auf die Schippe zu nehmen: "Es freut mich, dass deine Augen Zeit für guten Fußball haben", schrieb der Portugiese in Richtung des 53-jährigen Milliardärs. Dabei verwendete Ronaldo im Englischen das Wort "Soccer", das in Musks Heimat USA gängig für "Fußball", im britischen Sprachgebrauch jedoch verpönt ist. Daher versah CR7 seinen Text auch mit einem lachenden Emoji und setzte "Soccer" bewusst in Anführungszeichen.

Musk nahm den Ball trotz der kleinen Stichelei seinerseits wieder auf und antworte auf Ronaldos Post bei X mit: "Natürlich!"