"Fast den Fuß gebrochen": Schweinekopf-Eklat aus Clásico wiederholt sich in Brasilien

Rodrigo Garro brachte Corinthians kurz darauf in Führung (41.), in der 56. Minute traf dann Yuri Alberto zum 2:0-Endstand für das Team um Memphis Depay.

In der Tabelle der brasilianischen Serie A verbesserte sich Corinthians dank des Sieges auf Platz 13. Für Palmeiras bedeutete die Niederlage indes einen herben Rückschlag im Meisterschaftsrennen: So blieb man drei Punkte hinter Spitzenreiter Botafogo zurück, der seinen Vorsprung sechs Spieltage vor Saisonende mit einem Sieg gegen Vasco da Gama am Dienstag auf sechs Zähler ausbauen könnte.

Für Corinthians, das noch um den Klassenerhalt zittern muss, geht es am Samstag mit einem Auswärtsspiel bei EC Vitoria weiter. Palmeiras trifft als nächstes zuhause auf Gremio.