"Ergibt keinen Sinn": Hätte Kylian Mbappé lieber zu englischem Spitzenklub statt Real Madrid wechseln sollen?

Kylian Mbappé erlebte schwierigen Start bei Real Madrid

Mbappé tut sich bislang schwer damit, die Top-Form aus seiner Zeit bei PSG in Madrid zu zeigen. Er hat in 17 Pflichtspielauftritten in allen Wettbewerben neun Tore erzielt, davon drei Elfmeter, und zwei Assists geliefert.

Mbappé tritt am Mittwoch mit Real Madrid in der Champions League beim FC Liverpool an. Nach zwei Niederlagen in den ersten vier Partien in der Königsklasse ist das Duell an der Anfield Road richtungsweisend für die Königlichen.