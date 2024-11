"Er scheint bei Real Madrid nicht glücklich zu sein": Arda Güler nach schwacher Leistung für die Türkei unter Beschuss

Türkei verpasste vorzeitigen direkten Aufstieg

Am Dienstag ist Güler mit der Türkei für das letzte Länderspiel des Jahres noch in Montenegro zu Gast. Da gegen Wales kein Sieg gelang, verpasste der EM-Viertelfinalist den vorzeitigen direkten Aufstieg in Liga A der Nations League. Um diesen aus eigener Kraft sicherzustellen und allen Eventualitäten aus dem Weg zu gehen, benötigt die Türkei einen Sieg in Montenegro. Auch ein Unentschieden oder gar eine Niederlage könnten in bestimmten Fällen aber reichen.

Mit Real steht für Güler als nächstes ein Auswärtsspiel bei Leganes am 24. November an.