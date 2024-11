"Er muss seine Karriere neu entfachen" Könnte Neymar mit einem Wechsel zu Inter Miami den "MSN"-Sturm mit Lionel Messi und Luis Suárez wiederbeleben?

Sollte Neymar Saudi-Arabien verlassen und in die MLS wechseln, um seiner Karriere neuen Schub zu verleihen? Dieser Meinung ist zumindest ein ehemaliger US-Nationalspieler.

Der Ex-USMNT-Star Herculez Gómez ist der Meinung, dass ein frischer Start in Miami für alle Beteiligten vorteilhaft wäre. Bei Futbol Americas sagte der 42-Jährige: "Ich denke nicht nur, dass er einen solchen Wechsel will, sondern dass er ihn braucht. Er muss seine Karriere in gewisser Weise neu entfachen, auf eine Art und Weise wie es nur Messi und seine Freunde schaffen können. Hoffentlich hätte er in der MLS und bei Inter Miami wieder diese gute Form im Verein."

Luis Suárez sei dafür das beste Beispiel: "Schaut euch an, wie es bei ihm lief. Das kann Neymar auch gelingen. Und wenn er seine Vereinskarriere neu entfacht, wird sich das auch auf die Nationalmannschaft übertragen, wo Brasilien ihn dringend braucht."

Aktuell ist der brasilianische Nationalspieler Neymar vertraglich an den saudi-arabischen Klub Al-Hilal gebunden. Dieser Vertrag läuft im Sommer 2025 aus, auch wenn es die Option auf eine Verlängerung gibt. Der brasilianische Stürmer wurde in seiner Zeit im Nahen Osten bislang von Verletzungen geplagt.