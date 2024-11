"Die Schlacht ist noch nicht vorbei": Cristiano Ronaldo gibt sich nach Remis gegen Spitzenreiter kämpferisch

In der vergangenen Woche musste CR7 mit seinem Team außerdem den Rückschlag wegstecken, dass die Mannschaft im Achtelfinale des Pokals durch ein 0:1 gegen Al-Taawoun ausschied und damit eine weitere Chance auf den ersten Titel für Ronaldo in Saudi-Arabien verspielte.

Cristiano Ronaldo hat in dieser Saison in acht Liga-Spielen sechs Tore für Al-Nassr erzielt und darüber hinaus auch noch zwei Vorlagen geliefert. In der vergangenen Saison war seine Quote mit 35 Treffern in 31 Duellen noch besser.

Das Team von Trainer Stefano Pioli hat am Dienstag die nächste Chance, die Sieglos-Serie und Ronaldos Torlos-Serie zu beenden: Dann geht es in der AFC Champions League in einem Gruppenspiel gegen den Titelverteidiger Al-Ain.