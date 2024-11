"Der Klub ist großartig, denk mal drüber nach": Jürgen Klopp versuchte erfolglos, einen Ex-Schützling vom BVB zum FC Liverpool zu losten

© imago images

Der Edeltechniker hatte unter Klopp beim BVB seinen Durchbruch gefeiert und war 2013 unter viel Getöse dank einer festgeschriebenen Ablöse zum FC Bayern gewechselt. 2016 wollte er die Münchner verlassen. Und neben der Möglichkeit, in Liverpool wieder mit seinem einstigen Förderer zu arbeiten, gab es eben auch die Option, nach Dortmund zurückzukehren.

Götze wägte ab und seine Wahl fiel auf ein erneutes Engagement bei den Schwarzgelben: "Ich war so ungeduldig! Liverpool war gerade Achter in England geworden, und Dortmund war Zweiter in Deutschland. Außerdem hatte Dortmund André Schürrle verpflichtet, einen meiner besten Freunde im Fußball. Ich erinnerte mich daran, wie viel Spaß es beim ersten Mal gemacht hatte, als wir zwei Meistertitel gewonnen und das Finale der Champions League erreicht hatten. Vielleicht würde es wieder wie in den guten alten Zeiten sein."

Götze betonte, er würde seine Entscheidung unter den damaligen Umständen heute wohl erneut so treffen. Aber: "So sehr ich Dortmund auch liebe, ich habe das Gefühl, dass ich eine besondere Reise mit Jürgen verpasst habe. Ich habe nicht verstanden, dass er Zeit brauchte, um in Liverpool ein großes Team aufzubauen. Ich musste nicht unbedingt sofort in der Champions League spielen. Ich habe einfach nicht so weit vorausgedacht."