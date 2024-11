"Der Deal war quasi in trockenen Tüchern": Manchester United hätte statt Ruben Amorim beinahe einen ehemaligen Bundesligatrainer geholt

Statt das Amt des englischen Nationaltrainers zu übernehmen, hätte Thomas Tuchel beinahe bei Manchester United unterschrieben. Das bestätigte nun Starberater Pini Zahavi.

"Ich an Thomas' Stelle wäre zu Manchester United gegangen. Er hatte die Möglichkeit. Alles war vorbereitet, der Deal quasi in trockenen Tüchern", sagte Zahavi, der Tuchel in den vergangenen Jahren immer wieder mal beriet, der Welt am Sonntag.

Bei United stand Ex-Trainer Erik ten Hag schon seit einigen Wochen zur Debatte. Letztlich trennten sich die Red Devils Ende Oktober von dem Niederländer, als Tuchel schon beim englischen Verband unterschrieben hatte.

Statt des deutschen Coaches wird der Portugiese Rúben Amorim ab Montag die Nachfolge ten Hags im Old Trafford antreten. Den 39-Jährigen eiste der englische Spitzenklub von Sporting Lissabon los.