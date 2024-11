"Das bringt Unglück": Barça-Star Lamine Yamal lehnte verlockendes Angebot beim Ballon d'Or ab

Lamine Yamal wurde in Paris als bester U21-Spieler mit der Kopa-Trophäe ausgezeichnet. Er hatte in der vergangenen Saison beim FC Barcelona, für den er 50 Duelle in allen Wettbewerben bestritt, seinen Durchbruch geschafft und anschließend auch für Spanien beim Gewinn des Europameistertitels geglänzt.

Bei Fußballern ist der Aberglaube weitverbreitet, dass es Pech bringt, wenn man einen Pokal berührt, bevor er vergeben wird.

Bonmatí trifft mit dem FC Barcelona am Samstag in der Liga auf Eibar. Lamine Yamal muss mit seinem Team am Sonntag im Derby gegen Espanyol antreten.