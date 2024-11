Bosnien-Herzegowina vs. Niederlande, Nations League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Fußball Länderspiel im TV und Livestream?

Am 6. Spieltag der Nations League ist die Niederlande am heutigen Dienstag, dem 19. November, zu Gast in Bosnien-Herzegowina. Anpfiff im Bilino Polje Stadium in Zenica ist um 20.45 Uhr.

Im Parallelspiel der DFB-Gruppe treffen Bosnien-Herzegowina und die Niederlande aufeinander. Im Hinspiel konnte die Elftal mit 5:2 im heimischen Eindhoven gewinnen. Joshua Zirkzee, Tijani Reijnders, Cody Gakpo, Wout Weghorst und Xavi Simons trafen auf Seite der Elftal, die Tore von Ermedin Demirovic und Edin Dzeko waren zu wenig für Bosnien-Herzegowina an diesem Abend. Wird es wieder eine einseitige Nummer?

