Belgien vs. Italien, Nations League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Fußball Länderspiel im TV und Livestream?

In der Nations League steigen am heutigen Donnerstag, 14. November, die ersten Partien des 5. Spieltags. In der Liga A, in der es um den Sieg in der Nations League geht, wird heute nur in der Gruppe 2 gespielt. Eines der beiden Spiele findet im König-Baudouin-Stadion in Brüssel statt. Um 20.45 Uhr beginnt dort das Spiel zwischen Belgien und Italien.

Italien steht als Tabellenführer der Gruppe mit zehn Punkten schon mit mehr als einem halben Bein im Viertelfinale. Bereits ein Unentschieden in Brüssel würde den Einzug ins Viertelfinale sichern. Belgien muss dagegen unbedingt gewinnen, um die minimalen Chancen auf das Erreichen der Runde der Top 8 am Leben zu halten.