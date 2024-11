"Bei Cristiano geht es um Arbeit, Arbeit, Arbeit": Ex-Mitspieler hat zwischen Messi und Ronaldo klaren Favoriten

Der erste gemeinsame Triumph bei Olympia

Der Gewinn der olympischen Goldmedaille mit Messi sei derweil "ein einzigartiges Gefühl gewesen", führte Di Maria, der seine Nationalmannschaftskarriere nach dem Triumph bei der Copa América im vergangenen Sommer beendet hatte, weiter aus. "Es war sehr besonders. Ich hätte mir damals nie ausmalen können, dass wir 16 Jahre zusammen in der Nationalmannschaft verbringen. Ich habe diese Olympischen Spiele damals vollends ausgekostet, weil man nie weiß, ob man derlei Emotionen noch einmal erleben darf."

Messi ist bekanntlich inzwischen für Inter Miami in den USA aktiv. In 2024 kam der 37-Jährige in 25 Einsätzen für Miami auf 23 Tore und 13 Assists. Nach dem bitteren Aus in der ersten Runde der MLS-Playoffs befindet sich Messi auf Vereinsebene derzeit in der Pause.

Ronaldo geht derweil seit Anfang 2023 für Al-Nassr in Saudi-Arabien auf Torejagd. Dem 39-jährigen Portugiesen sind in dieser Saison in bisher 15 Einsätzen schon zehn Tore gelungen.