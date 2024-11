"Bedauern diesen Vorfall zutiefst": Gegenspieler entschuldigt sich bei Lionel Messi in Form eines offenen Briefes

Omar Alderete, Nationalspieler Paraguays, hat sich mit einem offenen Brief im Namen seines Landes bei Argentiniens Superstar Lionel Messi für einen Vorfall während des WM-Qualifikationsspiels zwischen den beiden Nationen (2:1) entschuldigt: Als Messi in der aufgeheizten Atmosphäre einen Eckball ausführen wollte, warfen Zuschauer einige Plastikflaschen in seine Richtung.

Im Estadio Defensores del Chaco ging der Favorit Argentinien durch Lautaro Martínez früh in Führung, doch Paraguay glich durch Antonio Sanabria aus, bevor Omar Alderete kurz nach der Pause den Siegtreffer für Paraguay erzielte. Es war die dritte Niederlage für den Weltmeister von 2022 in der laufenden WM-Qualifikation.

Neben den Flaschenwürfen in Richtung des ehemaligen Weltfußballers gab es noch weitere Aufregung rund um Messi, der einige Male von Alderete hart angegangen wurde und sich danach bei Schiedsrichter Anderson Daronco aus Brasilien beschwerte. Die TV-Kameras zeichneten auf, wie Messi in Richtung des Unparteiischen schließlich sagte: "Du bist ein Feigling. Ich mag dich nicht."

Auf Instagram wendete sich Alderete nun an Messi und schrieb dem Argentinier: "Lieber Leo Messi, ich möchte mich im Namen meines Landes für den unglücklichen Zwischenfall entschuldigen, bei dem jemand eine Flasche auf dich geworfen hat. Du bist für Millionen Leute hier und auf der ganzen Welt ein Idol. Wir bedauern diesen respektlosen Vorfall zutiefst, denn der steht nicht für die Zuneigung und Bewunderung, die wir für dich empfinden."

Messi wird Argentinien am 19. November gegen Peru erneut auf das Feld führen. Der Weltmeister wird dann versuchen, die bereits drei Spiele andauernde Sieglos-Serie zu beenden.