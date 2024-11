Als Ersatz für Mohamed Salah: Jürgen Klopp dachte beim FC Liverpool wohl über einen späteren Transferflop nach

Antony hat bei ManUnited seinen Stammplatz verloren

Während Salah auf der rechten Außenbahn der Reds ein Muster an Beständigkeit ist und auch in dieser Saison groß aufspielt, ist Antony bei United zum teuren Flop mutiert. Manchester ist angeblich bereit, ihn mittlerweile für umgerechnet 48 Millionen Euro, also etwa die Hälfte der ursprünglichen Ablöse, wieder zu verkaufen.

In der laufenden Spielzeit bringt es Antony auf magere 27 Einsatzminuten in zwei Premier-League-Spielen. Insgesamt lief er für Englands Rekordmeister in 87 Pflichtspielen auf. Dem 25-Jährigen gelangen dabei 12 Tore und 5 Vorlagen.