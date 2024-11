Als "englischer Klempner" verunglimpft und die Medien boykottiert: Steven Gerrard ist in Saudi-Arabien zur Witzfigur verkommen

© Getty

Steven Gerrard lebt noch nicht einmal in Saudi-Arabien

Gerrard zu verpflichten war für El-Ettifaq ein Coup. Der Klub gehört nicht zu den Supermächten der Saudi Pro League, die vom Public Invest Fund (PIF) des Landes unterstützt werden. Der in Dammam ansässige Verein hat eine solide Fangemeinde, aber man glaubte, dass die Verpflichtung einer echten Premier-League-Ikone das Profil des Klubs steigern würde. Man erhoffte sich dadurch größere Sponsoreneinnahmen und bessere Spieler. So kam es auch.

Natürlich werden Stars durch die kolossalen Summen angelockt, die in Saudi-Arabien gezahlt werden. Aber es ist klar, dass Gerrard entscheidend für Al-Ettifaq war, um zwei ehemalige Liverpool-Spieler, Jordan Henderson und Gini Wijnaldum, für den Klub zu gewinnen.

Das Problem ist jedoch, dass Gerrard in seinen fast eineinhalb Jahren in Saudi-Arabien nie wirklich zufrieden schien mit der Stärke seines Kaders. Die Fans werfen ihm zudem vor, nicht ganz bei der Sache zu sein und lasten ihm unter anderem an, dass er seinen Wohnsitz lieber im benachbarten Bahrain hat statt in Saudi-Arabien und ständig pendelt. Das wird als Mangel an Respekt gegenüber dem Job, dem Klub und dem Land verstanden.