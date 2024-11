Albanien vs. Tschechien, Nations League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Fußball Länderspiel im TV und Livestream?

In der Nations League treffen am heutigen Samstag, den 16. November, Albanien und Tschechien aufeinander. Spielbeginn im Air Albania Stadium in Tirana ist um 20.45 Uhr.

In der Gruppe B1 können alle Mannschaften noch weiterkommen. Tschechien führt aktuell die Tabelle an, könnte mit einer Niederlage aber von den ersten zwei Plätzen verdrängt werden. In der anderen Partie der Gruppe treffen Georgien und Ukraine aufeinander.

NATIONS LEAGUE LIVE SEHEN Jetzt DAZN buchen Anzeige

SPOX verrät Euch, wer das Länderspiel live im TV und Livestream überträgt.