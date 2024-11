"Wie kommt ein Mensch wie ich dazu, fast jeden Tag zu trinken?": Adriano spricht schonungslos offen über seine Alkoholsucht

Adriano spricht über seine Alkoholsucht: "Ich trinke, weil es nicht einfach ist, ein Versprechen zu sein, das diesem schuldig bleibt"

Der ehemalige Stürmer führte aus. "Ich nehme keine Drogen, wie sie zu beweisen versuchen. Ich bin nicht kriminell, aber das hätte ich natürlich sein können. Ich gehe nicht gerne in Clubs. Ich gehe immer an denselben Ort in meinem Viertel, den Kiosk von Naná. Wenn du mich treffen willst, komm vorbei. Ich trinke jeden zweiten Tag, ja. (Und an den anderen Tagen auch.) Wie kommt ein Mensch wie ich dazu, fast jeden Tag zu trinken? Ich mag es nicht, anderen Erklärungen zu geben. Aber hier ist eine. Ich trinke, weil es nicht einfach ist, ein Versprechen zu sein, das diesem schuldig bleibt. Und in meinem Alter wird es noch schlimmer. Man nennt mich Imperator. Stell dir das mal vor. Ein Typ, der die Favela verlässt, um in Europa den Spitznamen Imperator zu bekommen. Wie erklärst du dir das, Mann? Ich habe es bis heute nicht verstanden."

Adriano fügte hinzu, dass seine Alkoholsucht seine Zeit als Spieler prägte: "Ich habe versucht, das zu tun, was sie wollten. Ich habe mit Roberto Mancini verhandelt. Ich habe mich unter José Mourinho bemüht. Ich habe mich an der Schulter von [Ex-Inter-Präsident Massimo] Moratti ausgeweint. Aber ich konnte nicht tun, was sie verlangten. Ich habe mich ein paar Wochen lang gut gehalten, den Alkohol gemieden, trainiert wie ein Pferd, aber es gab immer wieder einen Rückfall. Immer und immer wieder. Alle schimpften mich aus. Ich konnte es nicht mehr ertragen."

Adriano weiter: "Viele Leute haben nicht verstanden, warum ich den Ruhm der Stadien aufgegeben habe, um in meinem alten Viertel zu sitzen und bis zur Vergessenheit zu trinken. Die Leute haben viel Mist erzählt, weil es ihnen peinlich war. 'Wow, Adriano hat aufgehört, sieben Millionen Euro zu verdienen. Hat er für diese Scheiße alles aufgegeben?' Das ist das, was ich am meisten gehört habe. Aber sie wissen nicht, warum ich es getan habe. Ich habe es getan, weil es mir nicht gut ging. Ich brauchte meinen Freiraum, um das zu tun, was ich tun wollte."