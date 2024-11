Abschied von Galatasaray Istanbul im Winter? Victor Osimhen spricht Klartext

Victor Osimhen: Wechsel zum FC Chelsea platzte

Der 25-Jährige hatte dem Vernehmen nach im vergangenen Sommer vor einem Wechsel zum FC Chelsea gestanden, der ebenso wie ein Transfer zu Al-Ahli nach Saudi-Arabien scheiterte. Bei Napoli war Osimhen zuvor in Ungnade gefallen, weshalb sich Galatasaray als logischer Ausweg anbot - auch der Tatsache geschuldet, dass das Transferfenster in der Türkei später schließt.

Osimhen, der in Neapel noch einen Vertrag bis 2026 besitzt, befindet sich derzeit in herausragender Form. Durch seinen Doppelpack gegen die Spurs am Donnerstag steht er nach nun acht Pflichtspielen bei sechs Toren und vier Assists für Gala.