Er traf im WM-Finale 1974 gegen Deutschland: Niederlande trauern um "Johan, den Zweiten"

Johan Neeskens: "Er war wie zwei Männer im Mittelfeld wert"

Die Geschichte ist bekannt. Deutschland schlug zurück, glich erst ebenfalls vom Punkt durch Paul Breitner aus, ehe Gerd Müller den Siegtreffer erzielte. Schon vier Jahre später bot sich der Elftal in Argentinien gegen den Gastgeber in einem WM-Endspiel erneut die Chance auf den Titel, doch wieder blieb "nur" Rang zwei.

Trophäen stemmte Neeskens dafür auf Klubebene in die Höhe. Mit Ajax Amsterdam gewann er Anfang der 70er Jahre dreimal den Europapokal der Landesmeister. Auch sein Wechsel zum FC Barcelona, wo er an der Seite der 2016 verstorbenen Legende Cruyff von den Fans kurzerhand "Johan, der Zweite" getauft wurde, war von Erfolg gekrönt. In fünf Jahren gewann er die Copa del Rey und gegen Fortuna Düsseldorf den Europapokal der Pokalsieger, bevor er für fünf Spielzeiten in die USA zu den mit Stars gespickten New York Cosmos ging.

Neeskens war ein kraftvoller, aber geschmeidiger Motor von Ajax Amsterdam und der niederländischen Nationalmannschaft. "Er war wie zwei Männer im Mittelfeld wert", sagte Ajax-Teamkollege Sjaak Swart einmal gegenüber FIFA.com. Neeskens überzeugte als unermüdlicher Läufer und harter Zweikämpfer, aber auch als geschickter Spieler. "Ich habe immer gerne mit Stil gespielt - und um zu gewinnen", sagte er einmal über sich selbst.

Nach seiner aktiven Karriere startete er eine Laufbahn als Trainer. Er war Coach in den Niederlanden, der Türkei, der Schweiz und Südafrika und verbrachte mehr als vier Jahre als niederländischer Assistenztrainer unter Guus Hiddink und dann Frank Rijkaard.