"Ich werde es zehnmal machen, wenn ich muss": Vinicius Junior schickt zynische Botschaft, kurz nachdem Rodri den Ballon d'Or gewinnt

Rodri glaubt an Ballon d'Or für Lamine Yamal

Rodri, der mit Spanien Europameister wurde und mit City die englische Meisterschaft gewann, folgt damit auf Lionel Messi, der den Ballon d'Or 2023 ein achtes Mal gewonnen hatte.

Der Mittelfeldstratege wandte sich in seiner Rede bei der Preisvergabe unter anderem an seinen jungen Nationalmannschaftskollegen Lamine Yamal vom FC Barcelona, der beim Ballon d'Or dieses Jahr auf Platz acht landete und die Kopa Trophy für den besten U21-Spieler der Welt gewann: "Lamine Yamal wird den Ballon d'Or sehr bald gewinnen. Davon bin ich überzeugt", so Rodri. "Bleib' dran, arbeite weiter hart, dann gelangst du dorthin."

Für Vinicius und Real folgte die Enttäuschung beim Ballon d'Or nur zwei Tage nach der 0:4-Abreibung im Clasico gegen Erzrivale Barcelona.

Die nächste Aufgabe wartet für die Madrilenen am Samstag mit dem Auswärtsspiel beim FC Valencia. Am Dienstag kommender Woche spielt Real dann in der Champions League zuhause gegen Milan.