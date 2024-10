Trotz Boykott seiner Auszeichnung beim Ballon d'Or: Real Madrid wohl scharf auf ManCity-Star Rodri

Real Madrid erschien nicht zu Rodris Preisverleihung

Ein Wechsel Rodris zu Real hätte aufgrund der jüngsten Ereignisse rund um die Verleihung des Ballons d'Or 2024 sicherlich einen Beigeschmack. Denn weil der City-Star letztlich triumphierte und Reals Vinicius daher leer ausging, war man bei den Königlichen offensichtlich sehr beleidigt.

Der Ärger ging sogar so weit, dass Vinicius und Co. nicht zur Vergabe in Paris erschienen. Real sagte die Reise nach Frankreich für seine gesamte Delegation kurzerhand ab, nachdem man vorab erfuhr, dass Rodri und nicht Vinicius gewinnen würde.

Rodri pflegt indes eine enge Beziehung zu Real-Kapitän Dani Carvajal, den er aus der spanischen Nationalmannschaft kennt und mit dem gemeinsam er vergangenen Sommer Europameister wurde. "Ich habe einen Anruf von Dani erhalten, er hat sich sehr für mich gefreut", verriet Rodri nach dem Gewinn des Ballons d'Or. "Ich denke, er hätte es (den Ballon d'Or zu gewinnen, d. Red.) auch verdient gehabt. Er vertritt ähnliche Werte wie ich, schätzt Dinge wie Teamwork, Vereinsliebe und alles auf dem Platz zu geben."

Carvajal könnte Rodri also durchaus zu Real locken, zudem soll Madrids Trainer Carlo Ancelotti ein großer Fan des 28-Jährigen sein. Und: Bei Real ist man dem Vernehmen nach mit der aktuellen Situation im Mittelfeldzentrum nicht zufrieden, nachdem für Toni Kroos, der seine Karriere vergangenen Sommer beendet hatte, noch kein Ersatz verpflichtet wurde. Rodri wäre ein solcher.