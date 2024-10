"Schon leicht trumpsche Züge": Mats Hummels übt scharfe Kritik an Verhalten von Real Madrid bei Ballon-d'Or-Wahl

Ballon d'Or: Mats Hummels belegt Platz 29

Hummels, der selbst ebenfalls für den Ballon d'Or nominiert war und letztlich gemeinsam mit Roma-Kollege Artem Dovbyk Platz 29 belegte, schwärmte indes von Sieger Rodri.

"Rodri, was für ein Fußballer, was hat er alles gewonnen!" Der 28-jährige Spanier habe "den FA Cup, die Premier League, die Euro gewonnen, hat von seinen letzten 80 Spielen eins verloren und schießt wichtige Tore", lobte der ehemalige Dortmunder.

Hummels, der am vergangenen Wochenende ein ganz bitteres Debüt für die Roma erlebte, winkt am Donnerstagabend im Heimspiel gegen Torino sein nächster Serie-A-Einsatz. Am Sonntag ist er dann mit der Roma bei Hellas Verona zu Gast.