RTL, Sky oder DAZN: Wer zeigt / überträgt Fußball Europa League und Conference League 2. Spieltag heute live im Free-TV und Livestream?

Zwei Turniere, eine Anlaufstelle: Die Rechte an der Europa League und der Conference League hat sich in Deutschland der RTL gesichert. Wenn Ihr also eine Begegnung aus einem dieser beiden Turniere live und in Farbe sehen möchtet, müsst Ihr entweder im Free-TV auf RTL oder RTL Nitro vorbeischauen, oder aber im kostenpflichtigen Livestream via RTL+.

Von den zehn Partien, die der Sender heute ausstrahlt, findet Ihr nur eine im Free-TV auf RTL, und das ist die zwischen Besiktas JK und Eintracht Frankfurt. Alle weiteren gibt es nur im Stream über RTL+ (Alle Begegnungen, die dort heute gezeigt werden, haben wir weiter unten aufgelistet).

Dank einer Kooperation findet Ihr zwei EL-Partien pro Spieltag nicht nur bei RTL, sondern bei Sky im Pay-TV und Livestream via SkyGo und WOW. Heute sind das Lazio Rom vs. OGC Nizza, und FC Porto vs. Manchester United.