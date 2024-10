"Physisch und mental zerstört": Romelu Lukaku nach Desaster in entsetzlichem Zustand

© Getty

Lukaku mit 85 Treffern Belgiens Rekordtorjäger

Lukaku debütierte 2010 für die Roten Teufel und ist dank 85 Treffern in 119 Länderspielen ihr Rekordtorjäger. Im Sommer 2024 zählte der 31-Jährige zum Kader der belgischen Mannschaft, die bei der EM in Deutschland im Achtelfinale knapp an Frankreich scheiterte (0:1). In vier Spielen bei der EURO blieb er ohne Treffer.

Lukaku wechselte in diesem Sommer für 30 Millionen Euro Ablöse vom FC Chelsea zu Napoli. Im Dress der Partenopei sammelte er bereits acht Scorerpunkte in den ersten sechs Einsätzen. Am Sonntag trifft er mit seinem neuen Klub in einem Heimspiel der Serie A auf den FC Empoli.