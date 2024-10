Arda Güler unter den fünf Finalisten! Lamine Yamal vom FC Barcelona als bester U21-Spieler der Welt mit der Kopa Trophy ausgezeichnet

Offensivspieler Lamine Yamal vom FC Barcelona hat die Kopa Trophy 2024 für den besten U21-Spieler der Welt in der Saison 2023/24 gewonnen. Der 17-Jährige wurde am Montagabend im Rahmen der Ballon-d'Or-Gala in Paris geehrt.

Yamal galt im Vorfeld ohnehin als haushoher Favorit. Zu den fünf Finalisten gehörten neben dem türkischen Top-Talent Arda Güler von Real Madrid auch Yamals Barça-Teamkollege Pau Cubarsí, Savinho von Manchester City und Kobbie Mainoo von Manchester United.

Yamal zählt trotz seiner jungen Jahre schon zu den wichtigsten Spielern bei Barcelona und war auch eine von Spaniens Säulen beim Gewinn des EM-Titels im vergangenen Sommer in Deutschland.