"Kann nicht mehr lange weitermachen": Dietmar Hamann legt Cristiano Ronaldo Karriereende nahe

Hamann sagte bei Flashscore: "Cristiano Ronaldo spürt, dass seine Karriere bald zu Ende geht, deshalb hat er wahrscheinlich so reagiert, wie er es gegen Schottland getan hat. Sein Ego hat ihn zu dem Spieler gemacht, der er heute ist. Aber mir hat sein Verhalten schon bei der EM nicht gefallen: Er stellt seine Ziele über die von Portugal."

Er ergänzte: "In der Nations League hat er einige Tore gemacht, aber macht er auch die Mannschaft besser? Da bin ich mir nicht sicher. Das ist ein unglaublich talentiertes Team, das die Spiele auch ohne ihn gewinnen würde. Ronaldo steht an einem Punkt in seiner Karriere, an dem er das Team und nicht sich selbst an die erste Stelle stellen muss. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel Einfluss der Trainer bei der Aufstellung hat - und das ist ein großes Problem. Ich wäre sehr überrascht, wenn Cristiano Ronaldo noch die 1000 Tore erreicht in seiner Karriere. Ich denke, dass er nicht mehr lange weitermachen kann."

Ronaldo trifft am Dienstag mit Al-Nassr in der AFC Champions League auf Esteghlal Teheran aus dem Iran. Das spielt findet aufgrund von Sicherheitsbedenken in Dubai statt.