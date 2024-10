"Gefällt mir nicht": Pep Guardiola will Weg von Jürgen Klopp nicht einschlagen

Pep Guardiola: "Ich mag das grüne Gras"

Auf die Frage, ob er eine ähnliche Rolle wie Klopp einnehmen werde, antwortete der Trainer der Skyblues: "Ich mag das grüne Gras. Der Mann mit der Krawatte zu sein, das gefällt mir nicht. Ich kann das nicht tun. Ich komme morgens gerne hierher zur Arbeit - ich liebe es! Das ist der Hauptgrund, warum ich Trainer bin. Ich denke an die Wolves am Sonntag und die Dinge, die ich ihnen (den Spielern) sagen muss. Die Bilder, die ich sehen muss. Das Training, das ich vorbereiten muss. Ich will die Wolves unbedingt schlagen."

Guardiolas City wird am Sonntag wieder in der Premier League aktiv sein: Dann geht es in einem wichtigen Auswärtsspiel gegen Wolverhampton.