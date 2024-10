Fans sauer, ten Hag außer sich: Matthijs de Ligt nach Horrorzweikampf blutüberströmt

Ein heftiger Zusammenprall zwischen Manchester Uniteds Innenverteidiger Matthijs de Ligt und Brentfords deutschem Offensivspieler Kevin Schade hat am Samstagnachmittag für schockierende Bilder gesorgt.

In der Anfangsphase der Partie wollte de Ligt einen Ball auf Brusthöhe mit dem Kopf klären. Schade ging ebenfalls energisch in den Zweikampf, kam noch vor de Ligt an den Ball, traf dabei aber auch den Niederländer voll mit seinem Knie am Kopf.

Der Zusammenstoß sorgte für eine stark blutende Kopfwunde bei de Ligt, die länger behandelt werden musste. Danach konnte der frühere Bayern-Star mit einem dicken Pflaster auf dem Kopf weiter spielen.

Dass Schiedsrichter Samuel Barrott trotz der heftigen Spuren bei de Ligt nach dem Zweikampf mit Schade auf Freistoß für Brentford entschied, sorgte bei einigen Fans für Unmut.

Bei X schrieb ein User: "Wie kann es sein, dass de Ligt mit dem Knie getroffen wird und das ein Foul gegen United ist? Und wie kann es sein, dass der VAR sich das nicht anschaut?" Ein anderer monierte: "De Ligt bekommt ein Knie an den Kopf und es gibt Freistoß für Brentford ..."

De Ligt musste insgesamt dreimal an die Seitenlinie, um dort von Uniteds medizinischem Stab behandelt zu werden. Beim dritten Mal davon erhielt Brentford einen Eckball und nutzte diesen in Überzahl zur 1:0-Führung.