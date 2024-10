Didier Deschamps spricht über Debatte um Kylian Mbappé: "Ab einem bestimmten Punkt ..."

Didier Deschamps über Kylian Mbappé: "Interesse des Spielers an oberste Stelle setzen"

"Ich spreche mit meinen Spielern. Und für mich sind die Interessen meiner Spieler natürlich das Wichtigste", sagte Deschamps am Montag in einem Video auf dem YouTube-Kanal des französischen Fußballverbandes.

Der 55-Jährige führte aus: "Ich weiß ganz genau, dass er (Mbappé, d. Red.) sich weder gegen seinen Klub noch gegen sein Nationalteam stellen will. Aber ab einem bestimmten Punkt und nach einem Gespräch muss man einfach das Interesse des Spielers an oberste Stelle setzen, ohne die Dinge für ihn schwierig zu machen."

Deschamps sei nicht derjenige, "der ein Risiko eingehen will. Ich war selbst Vereinstrainer und bei einem Klub kann man Spieler auch mal spielen lassen, obwohl man damit etwas riskiert", so der Weltmeistertrainer von 2018.

Mbappé hat nun knapp zwei Wochen Spielpause, ehe am 19. Oktober das nächste Ligaspiel mit Real bei Celta Vigo ansteht. Am 22. Oktober treffen Mbappé und Co. dann in der Champions League auf Borussia Dortmund.