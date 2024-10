Deutlich günstiger als noch im Sommer: FC Barcelona wohl scharf auf Serie-A-Knipser

Beziehung zwischen Leal und Fonseca gilt als angespannt

Leao stand bei Milan in der Serie A zuletzt zweimal in Folge nicht in der Startelf, blieb beim 1:0 gegen Udine Mitte Oktober sogar 90 Minuten lang auf der Bank. Beim 0:2 gegen Napoli am Dienstag wurde der 25-Jährige dann lediglich für die letzte halbe Stunde eingewechselt. Seine Beziehung zu Trainer Paulo Fonseca, der Milan im vergangenen Sommer übernommen hatte, gilt als angespannt.

Zudem ist Leao in der bisherigen Saison erst ein Tor gelungen, Ende August traf er beim 2:2 gegen Lazio Rom. Immerhin: Vier Assists stehen schon zu Buche, in den Topspielen lieferte er bis dato allerdings noch nichts Zählbares.

Leao war 2019 vom OSC Lille nach Mailand gewechselt und entwickelte sich in Italien Schritt für Schritt zum Topstar. Vor allem in der Meistersaison 2021/22 und der darauf folgenden Spielzeit 2022/23 konnte der Supertechniker glänzen, dessen Vertrag bei Milan noch bis 2028 läuft.

Am Samstag geht es für Milan und Leao in der Serie A mit dem Auswärtsspiel bei Monza weiter. Kommenden Dienstag sind die Rossoneri dann in der Champions League bei Real Madrid zu Gast.