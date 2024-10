Conference League, Spielplan: Warum spielen der 1. FC Heidenheim, FC Chelsea und Co. erst heute zum ersten Mal?

Die drei europäischen Wettbewerbe - Champions League, Europa League und Conference League - bekamen allesamt einen neuen Modus. Im Gegensatz zu früher haben sich auch die Spielpläne verändert. So wurde zum Beispiel für den 1. Spieltag der Champions League nicht nur am Dienstag und Mittwoch, sondern auch am Donnerstag gespielt.

Die Conference League machte an diesem Tag noch Pause. Der Grund: Jeder europäische Wettbewerb bekommt einmalig eine eine exklusive Woche geschenkt, in der Königsklasse war dies direkt am oben genannten 1. Spieltag der Fall.

Nun geht es aber auch in der Conference League los. Am Mittwoch wurden die ersten zwei Spiele absolviert, der Großteil - 16 Duelle - steigt am Donnerstag (3. Oktober).