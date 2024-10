"Es wäre großartig": Weltmeister-Kumpel lockt Antoine Griezmann zu seinem Klub

Antoine Griezmann, Olivier Giroud und Hugo Lloris wurden gemeinsam Weltmeister

Griezmann, Giroud und Lloris wurden 2018 gemeinsam Weltmeister, spielten jahrelang Seite an Seite für Frankreich. Mit Griezmann gab vor kurzem der Letzte des Trios seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekannt. Einem Bericht von Téléfoot zufolge soll der 33-Jährige bereits einige Jahre früher damit kokettiert haben, aus der Landesauswahl zurückzutreten, wurde von Nationaltrainer Didier Deschamps dann aber doch noch einmal zum Weitermachen überredet.

Dass Griezmann im Verlaufe seiner Karriere gerne noch in der MLS spielen würde, ist kein Geheimnis. Vor einigen Wochen hatte zudem L'Equipe von einem Interesse von Los Angeles FC an dem Offensivspieler berichtet.

Aktuell steht Griezmann allerdings noch bis 2026 bei Atlético Madrid unter Vertrag. Bei dem spanischen Topklub ist Griezmann auch weiterhin ein wichtiger Spieler. In der laufenden Saison kam er bisher zu elf Pflichtspieleinsätzen, in denen ihm drei Tore und fünf Assists gelangen.

Giroud wartet derweil noch auf sein erstes Tor in der MLS, in bisher acht Ligaeinsätzen für LAFC hat der 38-jährige Stürmer noch nicht getroffen. Dafür konnte er aber im US Open Cup und im Leagues Cup schon für seinen neuen Verein einnetzen.