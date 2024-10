"Wir machen kein Kamikaze": Ärger um Verletzung von Barça-Überflieger Lamine Yamal

Spaniens Nationalcoach Luis de la Fuente hat verärgert auf den Vorwurf reagiert, er habe für die Überlastung von Barcelonas Lamine Yamal gesorgt, der sich nach dem Nations-League-Duell mit Dänemark mit einer Oberschenkelverletzung abgemeldet hatte.

Lamine Yamal war gegen Dänemark am Samstag in der Nachspielzeit ausgewechselt worden und hatte das Stadion im Anschluss humpelnd verlassen. Auf Bitten des FC Barcelona war er dann zu seinem Klub zurückgekehrt. Bei einer MRT-Untersuchung ergab sich am Sonntag keine gravierendere Verletzung, sondern nur eine Überlastung des Oberschenkels, die nun abklingen muss.

De la Fuente sagte nun den Journalisten: "Lamine hat in der Schlussphase etwas gespürt. Ich habe danach mit ihm gesprochen und er hat mir gesagt, dass er meint, dass er am Dienstag nicht bei 100 Prozent ist. Wenn es Zweifel gibt, dann entscheidet man sich immer für die Gesundheit des Sportlers. Er hat gespielt, weil er spielen musste. Darüber hinaus gibt es keine Diskussionen."