"Wie kann er solche Sachen sagen?" Oranje-Star ätzt nach Rauswurf gegen Trainer Ronald Koeman

Der 35-malige Nationalspieler Bergwijn, der bei der EM 2024 im Achtel- und Viertelfinale in der Oranje-Startelf stand, war am Montag für rund 21 Millionen Euro in die Wüste gewechselt. Er könne Koeman "versichern, dass die Konkurrenz dort besser ist als in den Niederlanden. Schauen Sie sich an, welche Spitzenspieler dort Fußball spielen. In der Vorbereitung hat Al-Ittihad gegen Inter Mailand gewonnen", sagte er.

Koeman sieht das anders. "Steven hätte einfach bei Ajax bleiben können, oder?", hatte er gesagt: "Ich bin mir ziemlich sicher, dass die auch ganz gut zahlen. In seinem Alter hätte ich mich jedenfalls nicht so entschieden."