"Hatte einen schrecklichen Sommer": Italiens Nationaltrainer nimmt alle Schuld auf sich

"Ich hatte einen schrecklichen Sommer. In diesen Monaten habe ich viel nachgedacht, was passiert ist. Ich fühle mich verantwortlich für das, was geschehen ist", sagte der 65-Jährige: "Die Spieler sind von dieser Verantwortung völlig befreit. Ich habe zu viel Druck auf sie ausgeübt."

Im Trainingszentrum in Coverciano bereiten sich Spalletti und sein Team auf die für die Nations-League-Spiele in Frankreich am Freitag und gegen Israel am Montag (beide 20.45 Uhr) vor.

Der Nachfolger des nach Saudi-Arabien abgewanderten Roberto Mancini bastelt an einer neuen Mannschaft, die die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 schaffen soll.

Bei der EURO in Deutschland war Italien als Titelverteidiger nach teils erschreckend schwachen Leistungen bereits im Achtelfinale an der Schweiz (0:2) gescheitert.