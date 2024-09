Trotz mehrerer Treffen: Jürgen Klopp sagte wohl für Spitzenjob ab

Den FC Liverpool hatte der Deutsche Ende Mai ein Jahr vor Auslaufen seines Vertrags verlassen. Als Grund gab er an, nach acht Jahren bei den Reds erschöpft zu sein und sich erholen zu wollen.

Der US-Verband war nach der Trennung von Gregg Berhalter auf der Suche nach einem neuen Coach, der die Mannschaft auf die Heim-WM 2026 vorbereitet. Die Wahl fiel schließlich auf Mauricio Pochettino, der in dieser Woche offiziell vorgestellt wurde.

Klopp war am Wochenende in Dortmund beim Abschiedsspiel seiner ehemaligen BVB-Schützlinge Lukasz Piszczek und Jakub Blaszczykowski tätig. Am Rande der Partie sagte er über sein aktuelles Leben und eine mögliche Rückkehr auf die Trainerbank: "Ich arbeite, aber nicht das, was ich vorher gemacht habe. Ich liege nicht nur auf der faulen Haut, aber manchmal. Ich vermisse nichts!"