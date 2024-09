Sechsmal mehr Gehalt als bei Manchester City - pro Woche! Cristiano Ronaldo will wohl Ex-Real-Madrid-Star zu Al-Nassr lotsen

Einem Bericht von CBS Sports zufolge bereitet Al-Nassr gerade ein extrem lukratives Angebot für den Mittelfeldspieler vor. Dieses würde Kovacic wohl ein Wochengehalt in Höhe von rund 900.000 Euro einbringen. Das wäre in etwa das Sechsfache von dem, was der Kroate derzeit bei City verdient und würde ihn zu einem der bestbezahlten Fußballer der Welt machen.

Laut CBS Sports soll auch Al-Nassrs Superstar Cristiano Ronaldo dabei seine Finger im Spiel haben. Der Portugiese empfiehlt seinem Klub wohl die Verpflichtung von Kovacic, den er aus gemeinsamen Zeiten bei Real Madrid kennt. Zwischen 2015 und 2018 lief CR7 insgesamt 81-mal zusammen mit dem kroatischen Nationalspieler für die Königlichen auf.

Al-Nassr dachte dem Vernehmen nach bereits im abgelaufenen Sommertransferfenster über eine Verpflichtung von Kovacic nach, der bei City noch bis 2027 unter Vertrag steht. Allerdings hätte der Topklub aus der Saudi Pro League dafür wohl zunächst Talisca und Sadio Mané verkaufen müssen, die jedoch beide letztlich blieben.

Für die nun angestrebten erneuten Bemühungen um Kovacic im Januar wäre ein Verkauf Manés im Wintertransferfenster derweil sehr zuträglich.

Kovacic spielt bei City in der neuen Saison bisher eine wichtige Rolle. In allen vier Pflichtspielen stand der 30-Jährige in der Startelf, beim 2:0 zum Premier-League-Auftakt beim FC Chelsea gelang ihm ein Tor. Al-Nassr ist derweil mit vier Punkten aus den beiden ersten Spielen in die neue Saison der Saudi Pro League gestartet. Ronaldo kam dabei schon auf zwei Tore und einen Assist.