"Deal, der die Erwartungen übertrifft": Real Madrids Vinícius Júnior immer noch für Saudi-Klub interessant

Der Mittelstürmer wurde mit einem Wechsel in die Eredivisie in Verbindung gebracht - aber am Ende kam es doch ganz anders. "Unsere Priorität war damit nicht mehr der Flügel, sondern das Angriffszentrum wegen des Abgangs von Al-Buraikan. Deshalb haben wir die Verhandlungen mit Ivan Toney und Victor Osimhen begonnen - und mit der Verpflichtung von Toney abgeschlossen."

Da Al-Buraikan nun doch nicht gegangen ist, ist Al-Ahli im Sturm doppelt besetzt - und auf dem Flügel herrscht Bedarf. "Firas Al-Buraikan hat an dem Auslandsprogramm nicht teilgenommen und deshalb bei uns weitergemacht. Das Ergebnis ist, dass auf dem Flügel bei uns eine Lücke ist. Wir werden daran arbeiten, dass wir während des Winter-Transferfensters auf dieser Position einen Deal machen, der die Erwartungen der Al-Ahli-Fans übertrifft", versprach Al-Issa.