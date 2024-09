"Nur noch Durchschnitt": Kritik an Kylian Mbappé nimmt dramatische Ausmaße an

"Kylian Mbappé nur noch Durchschnitt"

Riolo erklärte zudem, dass Mbappé Deschamps in der Zeit seit dem verlorenen WM-Finale 2022 immer wieder den Job gerettet habe. "Doch heute ist Mbappé nur noch Durchschnitt, das französische Team ist nicht gut. Wenngleich man heute Abend zumindest Mbappés ehrenvolle Reaktion (auf seinen Bankplatz, d. Red.) hervorheben muss."

Der ehemalige Frankfurter und heutige PSG-Stürmer Randal Kolo Muani hatte die Franzosen am 2. Spieltag der Nations League nach knapp einer halben Stunde in Führung gebracht. Ousmane Dembélé sorgte in der 57. Minute dann für den 2:0-Endstand gegen größtenteils enttäuschende Belgier, bei denen Kapitän Kevin De Bruyne nach der Partie deutliche Kritik an seinen Mitspielern äußerte.

Mbappé war indes in der 67. Minute für Kolo Muani eingewechselt worden. "Ich bin nicht besorgt und war es auch nie", verteidigte sich Deschamps nach Abpfiff bei TF1. Der öffentliche Fokus liege "ein bisschen zu sehr" auf Mbappé, so der Coach weiter. "Die französische Nationalmannschaft wird mit ihm immer stärker sein. Ich bin überzeugt, dass er in einem Monat schon besser drauf sein wird. Ich mache mir überhaupt keine Sorgen um Kylian."