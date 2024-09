"Er braucht einen besten Freund, der ihm sagt ...": Ex-Premier-League-Profi mit klarer Ansage an Cristiano Ronaldo

"Cristiano Ronaldo erzielt in Saudi-Arabien immer noch Tore - aber sollte er einen neuen Vertrag dort unterschreiben? Ich bin mir nicht sicher", sagte Lawrenson gegenüber Paddy Power.

Der 67-jährige Ire, der einst 39 Länderspiele für sein Land absolviert hatte, weiter: "Ich denke, er braucht einen besten Freund, der ihm sagt: 'Du hast eine unglaubliche Karriere hingelegt - häng' einfach am Ende dieser Saison deine Schuhe an den Nagel und lass' die Leute dich für das in Erinnerung behalten, was du geleistet hast'."

Ronaldo wolle sicher "nicht durch eine Saison gehen, in der er nach der Hälfte in der saudischen Liga sechs Tore oder so etwas erzielt hat", betonte Lawrenson.