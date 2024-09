Einstige Dortmunder, Münchner und Säulen von Top-Teams: Diese Hochkaräter sind noch ablösefrei zu haben

© getty

Adrien Rabiot

Der französische Nationalspieler war in den letzten beiden Spielzeiten einer der besten Akteure bei Juventus. Doch wie so oft in Rabiots Karriere gab es Probleme, als es um die Verlängerung seines Vertrags ging. Seine Mutter und Beraterin Veronique verlangte wohl, dass ihr Sohn zum bestverdienenden Spieler von Juve gemacht wird, die Verhandlungen scheiterten.

Manchester United, der FC Liverpool, sowie die AC Mailand sollen Rabiot auf dem Zettel haben. Auch der FC Bayern München beschäftigte sich einst mit ihm - ein Wechsel ist jedoch vom Tisch.