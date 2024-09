"Du spielst nur, weil du ein Freund von Messi bist": Ex-Profi fällt vernichtendes Urteil über Argentinien-Star

Argentinien führt die Südamerika-Qualifikation für die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada nach sechs Siegen aus den ersten sieben Spielen souverän an und befindet sich auf bestem Wege, das WM-Ticket problemlos zu lösen. Am Dienstagabend wollen de Paul und Co. beim Auswärtsspiel in Kolumbien einen weiteren Schritt in Richtung Turnierteilnahme machen.

Chile hat hingegen bisher nur fünf Zäher gesammelt und muss als Gruppenvorletzter um die WM-Teilnahme bangen. Ein Sieg im Heimspiel gegen Tabellennachbar Bolivien am Dienstag ist beinahe schon Pflicht.