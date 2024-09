"Dort ist er immer noch der Beste der Welt": Rückendeckung für Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo trifft erneut für Portugal

Am Donnerstag war ihm beim 2:1 gegen Kroatien zum Nations-League-Auftakt das insgesamt 900. Tor seiner Profikarriere gelungen - ein Meilenstein, der Ronaldo sichtlich berührte.

Beim 2:1 gegen Schottland am Sonntag saß CR7 dann zunächst auf der Bank, wurde aber zur zweiten Halbzeit eingewechselt und erzielte kurz vor Schluss den umjubelten Siegtreffer für Portugal.

Die nächsten Länderspiele mit Portugal stehen Mitte Oktober an, wenn man in der Nations League zunächst in Polen und dann in Schottland gefordert ist.

Auf Vereinsebene geht es für Ronaldo indes am Freitag weiter. Dann trifft er mit Al-Nassr in der Saudi Pro League auf Al-Ahli.