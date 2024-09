"Gleichwertig mit dem WM-Titel": Cristiano Ronaldo stichelt mit steiler These gegen Lionel Messi

Während Messi seine Karriere mit dem WM-Titel 2022 für Argentinien beim Turnier in Katar krönte, hat Cristiano Ronaldo in der K.-o.-Phase einer Weltmeisterschaft noch keinen Treffer erzielt, obwohl er schon fünf Turniere gespielt hat.

Ronaldo setzte seine Länderspiel-Karriere auch nach einer schwachen Europameisterschaft fort, in der für Portugal im Viertelfinale gegen Frankreich Schluss war. Er will allem Anschein nach noch bei der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko antreten - genau wie sein Rivale Messi wohl auch. CR7 wäre dann 41 Jahre alt.