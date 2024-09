"Wenn Jude kochen und Autofahren lernen könnte ...": Bruder Jobe nimmt Real-Star Bellingham auf die Schippe

"Wenn Jude kochen und Autofahren lernen könnte, dann könnte Mama zurückkommen und bei mir leben. Aber nein, er ist nutzlos, also muss ich es akzeptieren, oder?", sagte Jobe im neuen YouTube-Video auf Bruder Judes Kanal.

Bellingham hatte es Cristiano Ronaldo nachgemacht und vor nicht allzu langer Zeit einen YouTube-Kanal eröffnet. Direkt in der ersten Episode gewährt er den Fans einen Einblick in sein Leben abseits des Fußballplatzes und zeigt, wie er mit seinem Trainer bei Real Madrid, Carlo Ancelotti, plaudert, während er Bruder Jobe in Aktion sieht.

Dabei scherzte der Italiener: "Wir haben den Falschen geholt!" Jobe würde dem wohl zustimmen, zumindest wenn es um Judes Unzulänglichkeiten im Haushalt geht.