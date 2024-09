Auf der Position, auf der Thomas Tuchel ihn beim FC Bayern München nicht sah: Ryan Gravenberch ist wieder im Aufwind

© getty

Ryan Gravenberch auf dem aufsteigenden Ast: "Endlich kommt es raus"

Erörtern zu wollen, woran genau es lag, dass Gravenberch in München nicht glücklich wurde, wäre müßig. Wahrscheinlich wäre es ihm unter Trainern, die ihm häufiger lange Einsatzzeiten gegeben hätten, leichter gefallen. Aber wahrscheinlich war zum größten Teil Gravenberch selbst dafür verantwortlich, dass wir in der Bundesliga von seinem Können so wenig sehen durften.

"Ich habe das Potenzial, das in ihm steckt, immer gesehen. Aber ich glaube, es fehlte ihm der Fokus", sagte der niederländische Nationaltrainer Ronald Koeman jüngst. "In diesem Bereich musste er sich verbessern und jetzt wirkt es so, als habe er endlich gemerkt, was von ihm verlangt wird."

Dass Gravenberch offenbar einen Schalter umgelegt hat, kommt natürlich auch Koeman zugute. Seit seinem Wechsel zu Bayern im Sommer 2022 spielte der hochveranlagte Mittelfeldakteur im Nationalteam lange kaum noch eine Rolle. Anfang Juni lief Gravenberch im Testspiel gegen Kanada erstmals seit fast zwei Jahren wieder für Oranje auf. Für die EM in Deutschland schaffte er es dann in den Kader, spielte allerdings keine Minute.

Doch künftig könnte Gravenberch für die Elftal möglicherweise doch noch die Rolle spielen, die man vor einigen Jahren rund um seinen Durchbruch bei Ajax schon für ihn auserkoren hatte. Beim 5:2 gegen Bosnien-Herzegowina zum Nations-League-Auftakt am Samstag stand er erstmals seit der EM 2021, also seit über drei Jahren, wieder in einem Pflichtspiel in der Startelf der Niederlande.

Und Gravenberch überzeugte in einer etwas offensiveren Rolle als zu Saisonstart in Liverpool, gab gemeinsam mit Tijjani Reijnders eine Art Doppelacht im Mittelfeld der Koeman-Elf. "Ryan Gravenberch hat sehr gut gespielt", lobte der frühere niederländische Nationalspieler Rafael van der Vaart in seiner Funktion als Experte beim TV-Sender NOS. "Super griffig, er agierte als eine Art freier Mann, sehr dynamisch, immer zwischen den Linien. Er spielt mit so viel Vertrauen, endlich kommt es raus."