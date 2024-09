Ärger über nicht gegebene Strafstöße: Lionel Messi soll Schiedsrichter übel beleidigt haben

Inter Miami trifft nun im Spitzenspiel auf Columbus

Obwohl Inter in den vergangenen drei Ligaspielen jeweils nicht über ein Remis hinauskam, führen Messi und seine Mitspieler die Eastern Conference der MLS weiter an. Sie haben nach 31 Spielen acht Punkte Vorsprung auf den ärgsten Verfolger Columbus Crew. Dieser hat allerdings noch eine Partie in der Hinterhand.

In der Nacht zum Donnerstag kommt es zum mit Spannung erwarteten Gipfeltreffen zwischen Miami und Columbus. Das Duell steigt um 1.30 Uhr im Lower.com Field in Columbus.