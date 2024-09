"1000 Probleme!" Keine Sponsoren, kein TV-Partner und jede Menge Unmut: Die neue FIFA Klub-WM schon jetzt im Krisen-Modus

© getty

Wie das neue Turnier ablaufen soll

Die FIFA veranstaltet mit der Weltmeisterschaft zwar das größte Fußballturnier der Welt, aber in der Schweizer Zentrale des Weltverbandes ist man allem Anschein nach ein wenig eifersüchtig auf den Erfolg der von der UEFA veranstalteten Champions League und deren extremer Beliebtheit im Vergleich zur Klub-WM.

Das Interesse an der Klub-Weltmeisterschaft hat in den letzten zehn Jahren erheblich nachgelassen. Vor allem den Fans der europäischen Top-Klubs ist das Turnier ziemlich egal, selbst wenn ihr eigener Verein beteiligt ist. Der Zeitpunkt des Turniers - in der Regel im Dezember - bedeutet, dass gleichzeitig auch in den nationalen Ligen gekickt wird, was viel mehr Interesse auf sich zieht. Außerdem haben sich die Fans der beteiligten europäischen Vereine lange nicht so zahlreich auf den Weg zu diesem Turnier gemacht wie ihre Kollegen aus Südamerika oder Asien.

Aus diesem Grund wurde das neue Format der Klub-Weltmeisterschaft aus der Taufe gehoben. Anstelle des etwas unübersichtlichen Turnierformats mit sieben Mannschaften wie in den letzten Jahren ist das Format mit 32 Teams in acht Vierergruppen den Fans aus aller Welt viel vertrauter. Wie die WM und die EM soll auch die Klub-WM alle vier Jahre stattfinden - und das im europäischen Sommer, in dem sie eigentlich die volle Aufmerksamkeit der Fans bekommen kann und nicht wie bisher um die Gunst der Zuschauer kämpfen muss.

Von den Teilnehmern der Erstausgabe 2025 kommen zwölf aus Europa, darunter Real Madrid und Manchester City mit Weltstars wie Kylian Mbappé und Erling Haaland. Außerdem sind Klubs wie Chelsea, Barcelona und Paris Saint-Germain vertreten; aus Deutschland sind Bayern München und Borussia Dortmund mit dabei. Die Seattle Sounders und per Wildcard wahrscheinlich auch Lionel Messi und Inter Miami vertreten den Gastgeber USA. Auch die Mannschaften aus Mexikos Liga MX, Monterrey, León und Pachuca, werden zweifellos viel Unterstützung erhalten. Und man darf gespannt sein, wie sich Al-Hilal, der Meister der Saudi Pro League, gegen die anderen Top-Teams schlägt.

Der ehemalige Arsenal-Trainer Arsène Wenger, der inzwischen bei der FIFA tätig ist, hat vielleicht am besten zusammengefasst, was das Turnier erreichen soll: "In Europa haben wir Glück", sagte er letztes Jahr, "aber es ist wichtig, dass wir den Fußball zu einer globalen Sache machen. Denn nur dadurch haben andere Vereine eine Chance, weiterzukommen. Das ist das eigentliche Ziel."