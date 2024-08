Renato Sanches zurück auf null: Woran wohl selbst bei Benfica niemand ernsthaft glaubt

© getty

Renato Sanches: Am stärksten in der Vorwärtsbewegung

Wie so oft stellt sich bei derartigen Karriereverläufen die Frage, was genau schiefgelaufen ist. Die simpelste Antwort wäre jene, dass die Bayern einstmals das Potenzial von Sanches falsch eingeschätzt haben. Allerdings war natürlich nicht nur der deutsche Rekordmeister an Sanches dran, viele Top-Klubs in Europa wollten den dynamischen Jung-Mittelfeldspieler haben. Zudem erhielt er 2016 den Golden Boy Award als bester U21-Spieler Europas und wurde sogar im EM-Finale als jüngster Spieler der Geschichte eingesetzt.

Allerdings war zu jenem Zeitpunkt noch gar nicht klar, welche exakte taktische Rolle denn Sanches nun ausführen könnte. Für den klassischen Sechser mangelte es ihm an defensiver Wahrnehmung und auch Gespür für eine gesunde Mischung aus Pressing und dem Forcieren von Zweikämpfen.

Generell ist Sanches ein gutes Beispiel dafür, dass Spieler, die in einem dominanten Team wie kompetente Sechser wirken, nicht unbedingt die Grundlagen für ein konstant gutes Sechser-Spiel haben müssen. Wenn man defensiv wenig gefordert ist und zugleich vielfach im Ballbesitz ankurbeln kann, so führt das zuweilen zu Falscheinschätzungen.

Am stärksten wirkte Sanches wirklich als antreibender Halbspieler vorm Sechserraum, wenn er sich auch regelmäßig in Richtung Strafraumgrenze bewegen konnte. Problematisch war jedoch schon immer, dass er für seinen explosiven und antreibenden Stil eigentlich zu verletzungsanfällig scheint. Die Zeiträume, in denen er sich nach verletzungsbedingten Rückschlägen wieder zur Top-Form arbeiten musste, schienen in den vergangenen Jahren auch immer länger zu werden.

Immer wieder auftretende Adduktorenbeschwerden, Oberschenkelverletzung und allerlei muskuläre Probleme tun selbstverständlich keinem Körper gut. Hinzu kommt der mentale Aspekt, wenn man die Erwartungen nicht erfüllt und gefühlt immer weiter ins Hintertreffen gerät.