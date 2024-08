"Es ist ein historischer Moment": Heidenheim feiert Einzug in Europacup-Ligaphase

"Es ist ein historischer Moment, auf den wir alle so stolz sein können", sagte Heidenheims Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald: "Das ist etwas ganz Großes für unseren Verein. Das können wir jetzt einfach nur genießen. Morgen können wir nach Monaco fliegen und bei der Auslosung sein, das ist unvorstellbar."

Youngster Paul Wanner (84.) und Mathias Honsak (90.+2) erzielten in einer turbulenten Partie die so wichtigen wie wunderschönen Schlussphasen-Treffer für den FC, der durch Marvin Pieringer (30.) in Führung gegangen war. Zeidane Inoussa (59.) und Jeremy Agbonifo (79.) hatten das Spiel zwischenzeitlich für die Gäste aus Göteborg gedreht.

Der FCH blickt nun mit Spannung auf die Auslosung der neuen Ligaphase mit 36 Teams, die am Freitagnachmittag stattfindet. Es warten auf den kleinen Klub von der Ostalb einige Topklubs. Bereits jetzt hat der Überraschungsachte der vergangenen Saison rund vier Millionen Euro an Einnahmen sicher.